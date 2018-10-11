Решение Синода: опубликован полный текст

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. Под председательством Его Святейшества, Вселенского Патриарха, Святой и Священный Синод собрался на очередное заседание с 9 по 11 октября 2018 года для изучения и обсуждения вопросов повестки дня. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря со ссылкой на источники, передает УНН.

Священный Синод подробно и долго обсуждал церковное дело Украины в присутствии Его Преосвященства Архиепископа Даниила Памфильського и Его Преосвященства Епископа Илариона Эдмонтонского, Патриарший Экзарх в Украине, и принял после расширенного обсуждения:

1) Подтвердить уже принято решение о том, чтобы Вселенский Патриархат приступил к оказанию автокефалии Церкви Украины.

2) Восстановить на сегодняшний день Ставропигию Вселенского Патриарха в Киеве, одну из его многих ставропигий в Украине, которые всегда там существовали.

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3) Принять и рассмотреть просьбу об апелляции от Филарета Денисенко, Макария Малетича и их последователей, которые оказались в схизме не из догматических причин, в соответствии с канонических прерогатив Константинопольского патриарха получать такие обращения от иерархов и других священнослужителей со всех автокефальных Церквей. Таким образом, упомянутые выше лица были канонически восстановлены в своем епископскоме или священническом сане, также было восстановлено общение их верных с Церковью.

4) Отменить обязательства Синодального письма 1686 года, выданного при обстоятельствах того времени, которое оказывало в порядке икономии право Патриарху Московскому рукополагать Киевского митрополита, избранного собором духовенства и верующих его епархии, который должен вспоминать Вселенского Патриарха как своего Первоиерарха по любому богослужению, провозглашая и подтверждая свою каноническую зависимость от Матери-Церкви Константинополя.

5) Обратиться ко всем вовлеченным сторонам с призывом воздерживаться от захвата церквей, монастырей и другого имущества, а также от любых иных насильственных действий и мести, чтобы побеждали мир и любовь Христа.

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Напомним, Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в ближайшее время будет созван Архиерейский собор для объединения трех церквей.

Напомним, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря со ссылкой на источники сообщил, что на Синоде Вселенского патриархата приняли два важных для Украины решения: об удовлетворении апелляции Патриарха Филарета (а также апелляции митрополита Макария) (о снятии анафемы - ред.), а также о признании незаконной аннексии Киевской Митрополии Русской Церковью в 1686 году.

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