Решение путина применить ядерное оружие не зависит от желания вернуть Крым – Зеленский

Цитата

"Если путин решил применять в какой-то момент ядерное оружие, то это не зависит от того, хочет ли Зеленский забрать назад наш Крым, хочет ли народ поехать к себе на море. Здесь вопрос не в море, это не связано с нашими шагами. путин если хочет применить ядерное оружие, то он его применит. Так же как он обещал Макрону, Меркель, что не будет полномасштабного вторжения в Украину. Нельзя верить людям, которые что-то говорят, а действуют так как решили лично они", – сказал Зеленский.

Напомним

NBC News со ссылкой на двух американских чиновников сообщал, что у Украины есть военный потенциал для того, чтобы вернуть Крым. Однако это может побудить российского президента владимира путина применить ядерное оружие, что вызывает беспокойство в Вашингтоне.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что россиянам не помогут окопы, которые они роют во временно оккупированном Крыму, поскольку полуостров все равно вернется под контроль Украины.