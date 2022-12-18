Рішення путіна застосувати ядерну зброю не залежить від бажання повернути Крим – Зеленський

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"Якщо путін вирішив застосовувати в якийсь момент ядерну зброю, то це не залежить від того, чи хоче Зеленський забрати назад наш Крим, чи хоче суспільство поїхати до себе на море. Тут питання не в морі, це не пов'язано з нашими кроками. путін якщо хоче застосувати ядерну зброю, то він її застосує. Так само як він обіцяв Макрону, Меркель, що не буде повномасштабного вторгнення в Україну. Не можна вірити людям, які щось говорять, а діють так як вирішили особисто вони", – сказав Зеленський.

Нагадаємо

NBC News із посиланням на двох американських чиновників повідомляв, що Україна має військовий потенціал для того, щоб повернути Крим. Однак це може спонукати російського президента володимира путіна застосувати ядерну зброю, що спричиняє занепокоєння у Вашингтоні.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що росіянам не допоможуть окопи, які вони риють у тимчасово окупованому Криму, оскільки півострів все одно повернеться під контроль України.