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Рынок никотиновых паучей нуждается в регулировании, Швеция демонстрирует успешный пример

Рынок никотиновых паучей нуждается в регулировании, Швеция демонстрирует успешный пример

Киев  •  УНН

 • 3035 просмотра

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Украине рекомендуют регулировать рынок никотиновых паучей по примеру ЕС, ограничив дозировку до 20 мг. Опыт Швеции показывает эффективность стратегии минимизации вреда в борьбе с табачной зависимостью.

Законодательное регулирование рынка никотиновых паучей в Украине требует безотлагательного регулирования, в частности введения ограничения дозировки до 20 мг никотина. Об этом пишет в своем материале экс-редактор "Экономической правды" Сергей Лямец, ссылаясь на анализ опыта стран Евросоюза, в частности Швеции, передает УНН.

"Необходимо ли урегулировать паучи? Я считаю - да. Очень похоже, что надо выбрать другую формулу регулирования обращения паучей? 1-0-0-%. Как именно оно должно выглядеть? Это действительно хороший вопрос", - пишет он.

По мнению автора, Украине все равно придется повторять в регулировании политику, которую использует Евросоюз. Сейчас в Европейском Союзе паучи легализованы, однако их дозировка регулируется лишь частично. Европейская комиссия уже работает над унификацией норм, в частности ограничением максимального содержания никотина до 20 мг.

Также автор отмечает, что политика ЕС в борьбе с зависимостью от табака может вскоре измениться, и паучи могут превратиться в ключевой элемент борьбы с курением. Как показало исследование Еврокомиссии Eurobarometer 539, большинство стран ЕС использовало жесткие запреты, но они оказались неэффективными. Некоторое время число курильщиков сокращалось, но после этого снижение остановилось, а в некоторых странах даже увеличилось.

"На самом деле страны ЕС не боролись с курением. Они имитировали победу. Делали все, чтобы убрать эту проблему с глаз общества", - пишет Лямец.

В качестве примера успешной борьбы с никотиновой зависимостью он приводит опыт Швеции, где курильщикам предложили более безопасные альтернативы, в частности паучи.

"Еще в 2019 году правительство страны поставило стратегическую цель - освободиться от табачного дыма до 2025 года. Эта цель - достигнута, в отличие от остальных стран ЕС. Швеции удалось благодаря политике Harm minimisation ("уменьшение вреда"). Она заключается в том, чтобы вместо тотального запрета переключать курильщиков на более безопасные альтернативы... - паучи, никотиновые пластыри, вейпы и нагревающийся табак", - резюмирует Лямец.

По его мнению, победа Швеции важна по политическим мотивам. Она способна открыть дверь к изменению общеевропейской стратегии борьбы с зависимостью от табака. Поэтому ЕС тоже может ввести стратегию Harm minimisation.

"Швеция стала первой страной, которая фактически избавилась от табачного дыма. Ее стратегия минимизации вреда может служить примером для Украины", - добавлено в аналитическом отчете Королевского колледжа врачей Великобритании, на который ссылается автор.

Справка

Никотиновые паучи являются более безопасной альтернативой традиционным сигаретам. Они содержат никотин без табака, и в дозировках 8-20 мг являются гораздо более безопасной альтернативой курению, безопаснее даже вейпов. Однако неконтролируемые дозы могут вызвать токсическое отравление. Остается открытым вопрос об имплементации в Украине европейских стандартов, которые будут способствовать безопасности потребителей и снижению уровня курения.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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