рф закрывает отдельные участки воздушного пространства в трех областях с 22 по 25 августа - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Враг закрывает отдельные участки воздушного пространства в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях в период с 22 по 25 августа этого года. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба, передает УНН.
Цитата
"По имеющейся информации, враг закрывает отдельные участки воздушного пространства в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях в период с 22 по 25 августа этого года", - говорится в сообщении.
Добавим
По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях обстановка осталась без существенных изменений.
На Северском направлении враг проводит ротацию отдельных подразделений в приграничных районах Брянской и Курской областей.
Противник совершил обстрелы из ствольной артиллерии районов населенных пунктов Муравьи и Железный Мост Черниговской области и Будки и Искрисковщина Сумской области.
Напомним
С начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 45 200 оккупантов.