рф закрывает отдельные участки воздушного пространства в трех областях с 22 по 25 августа - Генштаб

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"По имеющейся информации, враг закрывает отдельные участки воздушного пространства в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях в период с 22 по 25 августа этого года", - говорится в сообщении.

Добавим

По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях обстановка осталась без существенных изменений.

На Северском направлении враг проводит ротацию отдельных подразделений в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Противник совершил обстрелы из ствольной артиллерии районов населенных пунктов Муравьи и Железный Мост Черниговской области и Будки и Искрисковщина Сумской области.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 45 200 оккупантов.