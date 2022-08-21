рф закриває окремі ділянки повітряного простору у трьох областях з 22 по 25 серпня - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Ворог закриває окремі ділянки повітряного простору в Липецькій, Воронезькій та Білгородській областях у період з 22 по 25 серпня цього року. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу, передає УНН.
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"За наявною інформацією, ворог закриває окремі ділянки повітряного простору в Липецькій, Воронезькій та Білгородській областях у період з 22 по 25 серпня цього року", - йдеться у повідомленні.
Додамо
За даними Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках обстановка залишилась без суттєвих змін.
На Сіверському напрямку ворог проводить ротацію окремих підрозділів в прикордонних районах Брянської та Курської областей.
Противник здійснив обстріли із ствольної артилерії районів населених пунктів Мурав’ї та Залізний Міст Чернігівської області і Будки та Іскрисківщина Сумської області.
Нагадаємо
З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили вже приблизно 45 200 окупантів.