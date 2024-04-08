рф за сутки обстреляла 11 областей Украины, атаковав 123 объекта инфраструктуры - отчет

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
  •  124238 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  92651 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  192615 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  188935 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  181494 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152165 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  109754 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127626 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118937 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  120879 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

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рф за сутки обстреляла 11 областей Украины, атаковав 123 объекта инфраструктуры - отчет

За минувшие сутки российские войска атаковали 11 областей Украины, обстреляв 105 населенных пунктов и 123 объекта инфраструктуры, что привело к жертвам среди мирного населения.

Война •   •  7291 просмотра
рф за сутки обстреляла 11 областей Украины, атаковав 123 объекта инфраструктуры - отчет

россияне жалуются, что дрон атаковал бывший спиртзавод в курской области

Беспилотник якобы сбросил взрывчатку на бывший спиртзавод в курской области россии. Возник пожар, но никто не пострадал.

Новости Мира •   •  5174 просмотра
россияне жалуются, что дрон атаковал бывший спиртзавод в курской области

Игорный бизнес за год приумножил свое состояние в 28 раз, заработав почти 55 млрд грн - Опендатабот

В 2023 году десять крупнейших игорных компаний Украины, преимущественно онлайн-казино, получили совокупный доход в размере 54,92 млрд грн. Это в 28 раз больше, чем в 2022 году, когда они заработали 1,94 млрд грн.

Общество •   •  7709 просмотра
Игорный бизнес за год приумножил свое состояние в 28 раз, заработав почти 55 млрд грн - Опендатабот

В ЕС сегодня встреча для дальнейших переговоров по ограничению импорта агропродукции из Украины - Politico

Переговорщики от Европейского парламента и бельгийского председательства в Совете ЕС встречаются сегодня для дальнейших переговоров по усилению ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины из-за давления со стороны мощного фермерского лобби.

Экономика •   •  12010 просмотра
В ЕС сегодня встреча для дальнейших переговоров по ограничению импорта агропродукции из Украины - Politico

Президент Финляндии о войне в Украине: "Единственный способ достичь мира - это поле боя"

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что единственный способ достичь мира в Украине - на поле боя, поскольку президент россии владимир путин понимает только язык силы.

Война •   •  14339 просмотра
Президент Финляндии о войне в Украине: "Единственный способ достичь мира - это поле боя"

В Черниговской области враг за неделю ударил по 19 населенным пунктам, из-за обстрелов произошли обесточивания - ОВА

За прошлую неделю враг 47 раз обстрелял 19 населенных пунктов Черниговской области, вызвав 218 взрывов и оставив без электроснабжения свыше 1200 абонентов.

Война •   •  14708 просмотра
В Черниговской области враг за неделю ударил по 19 населенным пунктам, из-за обстрелов произошли обесточивания - ОВА

Необычное зрелище на Сицилии: вулкан Этна вздымает в небо дымовые кольца

Вулкан Этна, самый активный вулкан Европы на Сицилии, выпускает редкие дымовые кольца, поднимающиеся высоко в небо - явление, известное как "вулканические вихревые кольца", вызванное взрывами газовых пузырьков над магматической камерой.

Новости Мира •   •  16802 просмотра
Необычное зрелище на Сицилии: вулкан Этна вздымает в небо дымовые кольца

россияне сбросили КАБ-250 на Торецк, нанесли два авиаудара по Очеретино: последствия атак рф на Донецкую область

В Донецкой области российские войска совершили 10 обстрелов, сбросив бомбу КАБ-250 на Торецк, проведя два авиаудара по Очеретино, в результате которых были повреждены здания, и повредив газопровод в Константиновке, что привело к жертвам и значительным повреждениям гражданской инфраструктуры.

Война •   •  17500 просмотра
россияне сбросили КАБ-250 на Торецк, нанесли два авиаудара по Очеретино: последствия атак рф на Донецкую область

Армия рф ночью атаковала высоковольтную подстанцию в Запорожской области, ограничения электричества применяются на Харьковщине и в Криворожском районе - Минэнерго

Российская армия ночью атаковала высоковольтную подстанцию в Запорожской области, повредив оборудование. В Харьковской области и Криворожском районе применяются ограничения потребления электроэнергии.

Война •   •  17412 просмотра
Армия рф ночью атаковала высоковольтную подстанцию в Запорожской области, ограничения электричества применяются на Харьковщине и в Криворожском районе - Минэнерго

россияне за последние 3 недели 21 раз сбрасывали авиабомбы на белгородскую область - росСМИ

По сообщениям российских СМИ, за последние 3 недели россияне сбросили 21 бомбу на белгородскую область.

Новости Мира •   •  13460 просмотра
россияне за последние 3 недели 21 раз сбрасывали авиабомбы на белгородскую область - росСМИ