рф за сутки обстреляла 11 областей Украины, атаковав 123 объекта инфраструктуры - отчет

За минувшие сутки российские войска атаковали 11 областей Украины, обстреляв 105 населенных пунктов и 123 объекта инфраструктуры, свидетельствуют предоставленные Ситуационным центром Министерства обороны Украины данные для Military Media Center, пишет УНН.

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"По предоставленной Ситуационным центром Министерства обороны Украины информации для Military Media Center, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 11 областей Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в целом из различных видов вооружения - минометов, артиллерии, танков, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА и тактической авиации - "были атакованы 105 населенных пунктов и 123 объекта инфраструктуры".

Есть погибшие и раненые среди гражданских, количество жертв уточняется.

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