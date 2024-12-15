рф за неделю применила против Украины около 550 ударных дронов и более 100 ракет - Зеленский

россия в течение недели применила против Украины почти 630 управляемых авиационных бомб, около 550 ударных дронов и более 100 ракет. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Только в течение этой недели россия применила против Украины почти 630 управляемых авиационных бомб, около 550 ударных дронов и более 100 ракет различных типов", - сообщил Зеленский.

Президент поблагодарил воинов, которые защищают Украину, партнеров, которые понимают потребность в усилении ПВО для сохранения жизней украинцев.

"Сейчас мир должен быть единым и сильным как никогда. Только силой мы вместе можем заставить россию и ее союзников отказаться от террора и достичь справедливого мира", - резюмировал Зеленский.

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