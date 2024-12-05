рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба

Российская сторона снова начинает затягивать с обменами военнопленных. Об этом сообщил журналисту УНН секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов.

На вопрос, означает ли публикация якобы списка украинских военнопленных и циничные заявления о том, что Украина не соглашается забрать их, что в россии снова начинают затягивать с обменами, Усов ответил: "Да. У нас последний обмен был 18 октября. Сегодня уже 5 декабря, а по принципу работы координационного штаба мы работаем таким образом, чтобы хотя бы раз в две недели происходил обмен и когда этот обмен не происходит, это означает, что есть определенные проблемы, которые создает российская сторона в этом направлении".

Усов отметил, что российская сторона пытается создать социальное напряжение. Кроме того, он рассказал, какую информацию о военнопленных на мирных акциях нельзя сообщать.

"Все мероприятия (мирные митинги – ред.), которые происходят с родными пленных, они почти все в коммуникации с координационным штабом. Перед тем, как провести то или иное мероприятие мы с ними общаемся и объясняем, что нужно показывать, а что нет. Потому что гигиена должна быть. Мы говорим семьям, что не нужно указывать звание, должность, потому что, это может использовать российская сторона", - рассказал Усов.

Лубинец назвал два ключевых фактора возвращения украинских военнопленных из рф

Добавим

Омбудсман Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что на мирных митингах и в социальных сетях стоит тщательно заботиться о том, чтобы враг не узнал персональные данные, – фамилии, имена, звания, позывной, номер бригады, части, место дислокации, фото и тому подобное.

Дополнение

2 декабря сообщалось, что уполномоченная по правам человека в россии Татьяна москалькова опубликовала якобы список украинских военнопленных и цинично заявила о том, что "Украина не соглашается забрать их". впоследствии Украина опровергла сообщения террористической страны о якобы отказе от обмена военнопленными. секретарь Координационного штаба, бригадный генерал Дмитрий Усов подчеркивал, что заявления россии о количестве украинских пленных, которых они якобы могут поменять и обнародованные списки – это игра россиян - только на публику, и она особенно цинична. Украина получает реальные предложения от российской стороны только по обмену пленных, захваченных на Курском направлении.