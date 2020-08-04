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РФ продолжает поставлять боевикам военную технику и боеприпасы - разведка

РФ продолжает поставлять боевикам военную технику и боеприпасы - разведка

Киев  •  УНН

 • 11798 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. По данным разведки, Россия продолжает поставлять боевикам вооружение, военную технику, боеприпасы, горюче-смазочные материалы. Об этом рассказал на брифинге представитель пресс-центра Минобороны Максим Праута, передает УНН.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Россия продолжает поставлять на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях вооружение, военную технику, боеприпасы, горюче-смазочные материалы и другое военное имущество через неконтролируемые Украиной участки границы", - сообщил он.

Отмечается, что в частности, на прошлой неделе в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск доставлено не менее 10 единиц боевой бронированной техники, до 30 грузовых автомобилей со стрелковым оружием, боеприпасами и военным имуществом и около 1000 тонн горючего.

"Кроме того, произошла ротация личного состава отдельных подразделений ВС РФ, которые не входят в состав 1 и 2 АК, также зафиксировано прибытие наемников-граждан РФ для комплектования личным составом российских оккупационных войск", - добавил Праута.

Напомним, с начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции, в ответ украинские военные огонь не открывали.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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