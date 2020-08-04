ООС: з початку доби бойовики двічі обстріляли українські позиції

"Від початку поточної доби зі сторони ворога обліковано по одній провокації з використанням підствольних гранатометів на кожному з напрямків. Так, на Луганському напрямку після шостої години ранку один постріл пролунав поблизу Майорська. А на Донецькому – о пів на третю ночі противник здійснив один постріл в напрямку населеного пункту Піски", - повідомив він.

Зазначається, що українські воїни у відповідь на ці провокації вогню не відкривали, повністю контролюючи ситуацію.

Вказується, що залучені до проведення операції Об’єднаних сил підрозділи ДСНС продовжують здійснювати заходи з розмінування за заявками місцевих мешканців. Так, лише минулої доби з майже 2 гектарів обстеженої території вони вилучили і знешкодили 40 вибухових пристроїв. Загалом з початку проведення операції піротехнічні підрозділи обстежили 8 тисяч гектарів території і 23 гектари акваторії, вилучили і знешкодили більше 45 тисяч вибухонебезпечних предметів.

"В межах заходів гуманітарного спрямування, за заявками місцевих адміністрацій, рятувальники Об’єднаних Сил продовжують виконувати ремонтні роботи на об’єктах, пошкоджених внаслідок артилерійських обстрілів попередніх років. Зокрема, з початку проведення ООС відновлено 890 будинків цивільних мешканців. Вогнеборці зі складу Об’єднаних Сил за добу загасили 21 пожежу. На контрольних пунктах виїзду-виїзду особовий склад Об’єднаних сил надав медичну та іншу допомогу більше 40 громадянам України", - резюмували в ООС.

Нагадаємо, за минулу добу зафіксовано 3 обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації.