ООС: с начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции

"С начала текущих суток со стороны врага учтено по одной провокации с использованием подствольных гранатометов на каждом из направлений. Так, на Луганском направлении после шести часов утра один выстрел раздался вблизи Майорска. А на Донецком - в половине третьего ночи противник совершил один выстрел в направлении населенного пункта Пески", - сообщил он.

Отмечается, что украинские воины в ответ на эти провокации огня не открывали, полностью контролируя ситуацию.

Указывается, что привлеченные к проведению операции Объединенных сил подразделения ГСЧС продолжают осуществлять мероприятия по разминированию по заявкам местных жителей. Так, только за прошедшие сутки из почти 2 гектаров обследованной территории они изъяли и обезвредили 40 взрывных устройств. Всего с начала проведения операции пиротехнические подразделения обследовали 8 тысяч гектаров территории и 23 гектара акватории, изъяли и обезвредили более 45 тысяч взрывоопасных предметов.

"В рамках мероприятий гуманитарного направления, по заявкам местных администраций, спасатели Объединенных Сил продолжают выполнять ремонтные работы на объектах, поврежденных в результате артиллерийских обстрелов предыдущих лет. В частности, с начала проведения ООС восстановлено 890 домов гражданских жителей. Пожарные из состава Оъединенных сил за сутки потушили 21 пожар. На контрольных пунктах выезда-выезда личный состав Объединенных сил оказал медицинскую и другую помощь более 40 гражданам Украины", - резюмировали в ООС.

Напомним, за прошедшие сутки зафиксировано 3 обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.