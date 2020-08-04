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РФ продовжує постачати бойовикам військову техніку та боєприпаси - розвідка

РФ продовжує постачати бойовикам військову техніку та боєприпаси - розвідка

Київ • УНН

 • 11813 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. За даними розвідки, Росія продовжує постачати бойовикам озброєння, військову техніку, боєприпаси, пально-мастильні матеріали. Про це розповів на брифінгу представник пресцентру Міноборони Максим Праута, передає УНН.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Росія продовжує постачати на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях озброєння, військову техніку, боєприпаси, пально-мастильні матеріали та інше військове майно через неконтрольовані Україною ділянки кордону", - повідомив він.

Зазначається, що зокрема, протягом минулого тижня до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ доставлено не менше 10 одиниць бойової броньованої техніки, до 30 вантажних автомобілів зі стрілецькою зброєю, боєприпасами і військовим майном та близько 1 тисячі тонн пального.

"Крім того, відбулася ротація особового складу окремих підрозділів ЗС РФ, які не входять до складу 1 і 2 АК, також зафіксовано прибуття найманців-громадян РФ для комплектування особовим складом російських окупаційних військ", - додав Праута.

Нагадаємо, з початку доби бойовики двічі обстріляли українські позиції, у відповідь українські військові вогонь не відкривали.

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