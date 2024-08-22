рф ночью атаковала Украину ракетами и 10 "шахедами", два дрона сбиты, еще 2 - упали, большинство ракет не достигли целей - ВС ВСУ

В небе над Украиной ночью из 10 запущенных российскими войсками ударных дронов Shahed два сбиты, еще два - упали сами, большинство вражеских ракет не достигли целей, сообщил в четверг командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, пишет УНН.

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В ночь на 22 августа, по словам Олещука, российские оккупанты нанесли удар 10-ю БПЛА типа «Shahed» с Курского направления.

«Большинством выявленных «шахедов» враг атаковал позиции Сил обороны Украины на прифронтовых территориях Харьковщины. Также противник применил противорадиолокационные ракеты Х-31П из воздушного пространства над Черным морем и две баллистические ракеты «Искандер-М» из Белгородской области и Крыма», - сообщил командующий ВС ВСУ в Telegram.

Силами и средствами противовоздушной обороны сбито два ударных БПЛА, еще два - локально потеряны (упали самостоятельно). Вследствие активного противодействия, большинство вражеских ракет не достигло целей. Предварительно, обошлось без жертв и серьезных последствий - сообщил Олещук.

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