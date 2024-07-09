россия не сообщила об официальном местонахождении украинского журналиста Дмитрия Хилюка, но неофициально такие данные есть, также есть информация о применении к нему пыток.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции, передает журналист УНН.

Относительно Дмитрия Хилюка, официально сторона рф не проинформировала меня, где он находится, но неофициально такие данные есть, также есть информация о применении к нему пыток в том числе - говорил Лубинец.

По его словам, он вместе с представителями ПАСЕ обсуждали вопрос гражданских заложников, в том числе и всех журналистов.

Мы предоставили списки нашим международным партнерам, чтобы они через свои каналы коммуникации, для возвращения украинцев домой. Мы договорились о том, что ПАСЕ может разработать и принять отдельную резолюцию, по задержанию гражданских граждан Украины, включая журналистов - рассказал Лубинец.

По его словам, эту резолюцию могут принять на следующей сессии ПАСЕ в октябре.

"Я поднимал отдельно вопрос по Дмитрию и другим журналистам и передавал списки российской стороной. Единственное, что я могу обещать, что я буду постоянно поднимать этот вопрос", - добавил он.

Напомним,

Ранее сообщалось, что украинский журналист Дмитрий Хилюк, которого россия похитила в 2022 году - жив. Мужчина до сих пор находится в российском плену и ждет обмена.