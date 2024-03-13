Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
рф не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если ее пригласят – захарова
Вторая фаза "турне": в легионе "Свобода России" об анонсированных ударах по военных целях в белгороде и курске
В Китай пытались вывезти редкую коллекцию украинских журналов о фотографии 1940-х годов - таможенники
TikTok грозит потенциальный запрет в США: Палата представителей приняла законопроект
Президент Литвы о возможной отправке западных войск в Украину: "Мы должны перестать проводить для себя красные линии"
Захватчики меняют этнический состав жителей оккупированных территорий: завозят "гастарбайтеров" со всей россии - Федоров
Присвоили более 200 тыс. гривен через купоны для клиентов. Во Львове официантов одного из ресторанов разоблачили на мошенничестве
Украинских школьников с оккупированных территорий вывозят в рф на обучение по управлению дронами - Центр нацсопротивления
Испытывал собственноручно переделанный пистолет: в Николаеве мужчине, который стрелял из окна, объявили о подозрении
20 миллионов гривен выделено на поддержку криворожан после вражеской атаки - глава Днепропетровской ОГА
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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно
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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно
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Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
рф не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если ее пригласят – захарова
россия отказывается от участия в предложенной мирной конференции по Украине в Швейцарии, ссылаясь на проукраинскую позицию Швейцарии и поддержку антироссийских санкций.
Вторая фаза "турне": в легионе "Свобода России" об анонсированных ударах по военных целях в белгороде и курске
Легион "Свобода России" объявил удары по военным объектам в белгородской и курской областях вторым этапом своего "предвыборного турне", направленного на демилитаризацию приграничных районов, откуда ведутся обстрелы украинских городов.
В Китай пытались вывезти редкую коллекцию украинских журналов о фотографии 1940-х годов - таможенники
Среди журналов, которые хотели вывезти, были экземпляры из библиотеки Вернадского и экземпляры из личного архива академика Богомольца.
TikTok грозит потенциальный запрет в США: Палата представителей приняла законопроект
Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов приняла законопроект, который дает китайскому владельцу TikTok, компании ByteDance, шесть месяцев на то, чтобы сбыть свои американские активы или же столкнуться с общенациональным запретом на приложение, которым пользуются около 170 миллионов американцев.
Президент Литвы о возможной отправке западных войск в Украину: "Мы должны перестать проводить для себя красные линии"
Президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает дискуссии о направлении западных войск в Украину для тренировки украинских солдат и призывает Запад прекратить "рисовать красные линии" из-за страха перед реакцией россии.
Захватчики меняют этнический состав жителей оккупированных территорий: завозят "гастарбайтеров" со всей россии - Федоров
россияне меняют этнический состав жителей оккупированных территорий, завозя "гастарбайтеров" со всей рф и анонсируют назначение участников "сво" на руководящие должности.
Присвоили более 200 тыс. гривен через купоны для клиентов. Во Львове официантов одного из ресторанов разоблачили на мошенничестве
Официантов львовского ресторана подозревают в присвоении более 200 000 гривен путем злоупотребления купонной системой для клиентов.
Украинских школьников с оккупированных территорий вывозят в рф на обучение по управлению дронами - Центр нацсопротивления
россия принудительно депортирует украинских подростков с оккупированных территорий в Краснодарский край для обучения управлению беспилотниками и индоктринации в "молодежную армию".
Испытывал собственноручно переделанный пистолет: в Николаеве мужчине, который стрелял из окна, объявили о подозрении
В Николаеве 50-летний мужчина выстрелил из окна своей квартиры из переделанного пистолета, чтобы проверить его исправность. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.
20 миллионов гривен выделено на поддержку криворожан после вражеской атаки - глава Днепропетровской ОГА
Из областного бюджета выделено 20 миллионов гривен на поддержку жителей Кривого Рога, пострадавших от вражеского обстрела накануне.