рф  не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если ее пригласят – захарова

россия не примет участия в мирной конференции по Украине в Швейцарии, даже если поступит официальное приглашение. Об этом говорится в комментарии представителя мид рф марии захаровой, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"россия не намерена принимать участие в такой конференции, даже если будет приглашена официально", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности участия рф в мероприятии, которое якобы готовится в Швейцарии.

Она утверждает, что конференция в Швейцарии по Украине - это продолжение встреч в копенгагенском формате, которые якобы изначально себя дискредитировали.

"Швейцария едва ли может служить площадкой для различных миротворческих усилий, поскольку это предполагает нейтральный статус, который Берн утратил. Он занимает открыто проукраинскую позицию, голосует за антироссийские резолюции, рассматривает изъятие наших замороженных активов, присоединяется к незаконным антироссийским санкциям, принимает встречи по формуле Зеленского", - сказала захарова.

Дополнение

Президент Швейцарии Виола Амхерд считает, что мирная конференция по Украине может состояться в 2024 году, а также отмечает, что без участия рф "саммит вряд ли станет настоящей мирной встречей".

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что первый Глобальный саммит мира, проведение которого запланировано в Швейцарии, состоится уже весной.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявлял, что на Глобальный саммит мира, который должен пройти в Швейцарии на уровне лидеров, пригласят более 160 стран. Участие рф в первом саммите не предполагается, но, возможно, ее пригласят ко второму саммиту.