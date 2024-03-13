рф  не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если ее пригласят – захарова

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
  •  57649 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
  •  63676 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
  •  102159 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
  •  105761 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
  •  106041 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  121282 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  120438 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118704 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  29919 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  124655 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Новости по теме
рф  не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если ее пригласят – захарова

рф  не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если ее пригласят – захарова

  •  11938 просмотра
Вторая фаза "турне": в легионе "Свобода России" об анонсированных ударах по военных целях в белгороде и курске

Вторая фаза "турне": в легионе "Свобода России" об анонсированных ударах по военных целях в белгороде и курске

  •  11201 просмотра
В Китай пытались вывезти редкую коллекцию украинских журналов о фотографии 1940-х годов - таможенники

В Китай пытались вывезти редкую коллекцию украинских журналов о фотографии 1940-х годов - таможенники

  •  11757 просмотра
TikTok грозит потенциальный запрет в США: Палата представителей приняла законопроект

TikTok грозит потенциальный запрет в США: Палата представителей приняла законопроект

  •  11474 просмотра
Президент Литвы о возможной отправке западных войск в Украину: "Мы должны перестать проводить для себя красные линии"

Президент Литвы о возможной отправке западных войск в Украину: "Мы должны перестать проводить для себя красные линии"

  •  13702 просмотра
Захватчики меняют этнический состав жителей оккупированных территорий: завозят "гастарбайтеров" со всей россии - Федоров

Захватчики меняют этнический состав жителей оккупированных территорий: завозят "гастарбайтеров" со всей россии - Федоров

  •  11779 просмотра
Присвоили более 200 тыс. гривен через купоны для клиентов. Во Львове официантов одного из ресторанов разоблачили на мошенничестве

Присвоили более 200 тыс. гривен через купоны для клиентов. Во Львове официантов одного из ресторанов разоблачили на мошенничестве

  •  10995 просмотра
Украинских школьников с оккупированных территорий вывозят в рф на обучение по управлению дронами - Центр нацсопротивления

Украинских школьников с оккупированных территорий вывозят в рф на обучение по управлению дронами - Центр нацсопротивления

  •  14651 просмотра
Испытывал собственноручно переделанный пистолет: в Николаеве мужчине, который стрелял из окна, объявили о подозрении

Испытывал собственноручно переделанный пистолет: в Николаеве мужчине, который стрелял из окна, объявили о подозрении

  •  12563 просмотра
20 миллионов гривен выделено на поддержку криворожан после вражеской атаки - глава Днепропетровской ОГА

20 миллионов гривен выделено на поддержку криворожан после вражеской атаки - глава Днепропетровской ОГА

  •  15013 просмотра

Популярные

Атака рф на Кривой Рог: количество жертв возросло до пяти

Атака рф на Кривой Рог: количество жертв возросло до пяти

  •  95026 просмотра
По Украине в ближайшие дни сохранится влажная погода - синоптики

По Украине в ближайшие дни сохранится влажная погода - синоптики

  •  64766 просмотра
Зеленский показал спасательную операцию на месте атаки рф в Сумах

Зеленский показал спасательную операцию на месте атаки рф в Сумах

  •  84916 просмотра
В Госдепе не одобряют идею предоставления Украине помощи в кредит

В Госдепе не одобряют идею предоставления Украине помощи в кредит

  •  76721 просмотра
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

  •  118820 просмотра

Публикации

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

  •  118820 просмотра
Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

12 марта 2024, 09:24  •  161599 просмотра
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

12 марта 2024, 06:25  •  187820 просмотра
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

11 марта 2024, 08:40  •  218315 просмотра
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  300879 просмотра

рф  не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если ее пригласят – захарова

россия отказывается от участия в предложенной мирной конференции по Украине в Швейцарии, ссылаясь на проукраинскую позицию Швейцарии и поддержку антироссийских санкций.

Война •   •  11938 просмотра
рф  не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если ее пригласят – захарова

Вторая фаза "турне": в легионе "Свобода России" об анонсированных ударах по военных целях в белгороде и курске

Легион "Свобода России" объявил удары по военным объектам в белгородской и курской областях вторым этапом своего "предвыборного турне", направленного на демилитаризацию приграничных районов, откуда ведутся обстрелы украинских городов.

Война •   •  11201 просмотра
Вторая фаза "турне": в легионе "Свобода России" об анонсированных ударах по военных целях в белгороде и курске

В Китай пытались вывезти редкую коллекцию украинских журналов о фотографии 1940-х годов - таможенники

Среди журналов, которые хотели вывезти, были экземпляры из библиотеки Вернадского и экземпляры из личного архива академика Богомольца.

Криминал и ЧП •   •  11757 просмотра
В Китай пытались вывезти редкую коллекцию украинских журналов о фотографии 1940-х годов - таможенники

TikTok грозит потенциальный запрет в США: Палата представителей приняла законопроект

Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов приняла законопроект, который дает китайскому владельцу TikTok, компании ByteDance, шесть месяцев на то, чтобы сбыть свои американские активы или же столкнуться с общенациональным запретом на приложение, которым пользуются около 170 миллионов американцев.

Новости Мира •   •  11474 просмотра
TikTok грозит потенциальный запрет в США: Палата представителей приняла законопроект

Президент Литвы о возможной отправке западных войск в Украину: "Мы должны перестать проводить для себя красные линии"

Президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает дискуссии о направлении западных войск в Украину для тренировки украинских солдат и призывает Запад прекратить "рисовать красные линии" из-за страха перед реакцией россии.

Война •   •  13702 просмотра
Президент Литвы о возможной отправке западных войск в Украину: "Мы должны перестать проводить для себя красные линии"

Захватчики меняют этнический состав жителей оккупированных территорий: завозят "гастарбайтеров" со всей россии - Федоров

россияне меняют этнический состав жителей оккупированных территорий, завозя "гастарбайтеров" со всей рф и анонсируют назначение участников "сво" на руководящие должности.

Война •   •  11779 просмотра
Захватчики меняют этнический состав жителей оккупированных территорий: завозят "гастарбайтеров" со всей россии - Федоров

Присвоили более 200 тыс. гривен через купоны для клиентов. Во Львове официантов одного из ресторанов разоблачили на мошенничестве

Официантов львовского ресторана подозревают в присвоении более 200 000 гривен путем злоупотребления купонной системой для клиентов.

Криминал и ЧП •   •  10995 просмотра
Присвоили более 200 тыс. гривен через купоны для клиентов. Во Львове официантов одного из ресторанов разоблачили на мошенничестве

Украинских школьников с оккупированных территорий вывозят в рф на обучение по управлению дронами - Центр нацсопротивления

россия принудительно депортирует украинских подростков с оккупированных территорий в Краснодарский край для обучения управлению беспилотниками и индоктринации в "молодежную армию".

Общество •   •  14651 просмотра
Украинских школьников с оккупированных территорий вывозят в рф на обучение по управлению дронами - Центр нацсопротивления

Испытывал собственноручно переделанный пистолет: в Николаеве мужчине, который стрелял из окна, объявили о подозрении

В Николаеве 50-летний мужчина выстрелил из окна своей квартиры из переделанного пистолета, чтобы проверить его исправность. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Криминал и ЧП •   •  12563 просмотра
Испытывал собственноручно переделанный пистолет: в Николаеве мужчине, который стрелял из окна, объявили о подозрении

20 миллионов гривен выделено на поддержку криворожан после вражеской атаки - глава Днепропетровской ОГА

Из областного бюджета выделено 20 миллионов гривен на поддержку жителей Кривого Рога, пострадавших от вражеского обстрела накануне.

Общество •   •  15013 просмотра
20 миллионов гривен выделено на поддержку криворожан после вражеской атаки - глава Днепропетровской ОГА