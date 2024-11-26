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Террористическая страна осуществила запуск баллистической ракеты с фиктивными боеголовками по Днепру, нанеся незначительный ущерб. путин назвал это предупреждением Запада после разрешения на удары по российской территории.

На прошлой неделе террористическая страна осуществила запуск баллистической ракеты по городу Днепр, которая имела несколько фиктивных боеголовок и нанесла незначительный ущерб. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

детали

По информации двух источников в украинском правительстве, нанесенный ущерб был незначительным, а использование ракеты, вероятно, имело демонстрационный характер. 

Террористы заявляют, что запуск ракеты средней дальности "Орешник" был успешным испытанием, направленным на ракетно-оборонное предприятие в Днепре. По словам путина, не было предупреждением Запада после разрешения США и Великобритании на удары Украины по российской территории. 

Со своей стороны, украинская сторона подтвердила, что работает над созданием систем противодействия таким ракетам, тогда как США отмечают, что рф, вероятно, обладает лишь ограниченным количеством этого оружия. 

Несмотря на это, испытание вызвало беспокойство международного сообщества из-за демонстрации новых средств поражения со стороны террористической страны.

В кремле заявили, что удар "Орешника" - это предупреждение Западу22 нояб. 2024, 11:23 • 21325 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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