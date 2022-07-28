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рф пытается провести экономическую, образовательную и промышленную интеграцию на захваченных территориях Украины

рф пытается провести экономическую, образовательную и промышленную интеграцию на захваченных территориях Украины

Киев • УНН

 • 162563 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. На захваченных территориях Украины россия пытается провести экономическую, образовательную и промышленную интеграцию. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает корреспондент УНН.

Цитата

"На временно занятых врагом территориях российская федерация пытается провести экономическую, образовательную, промышленную интеграцию наших украинских территорий в рф. В частности, если говорить о Херсонской и Запорожской области, то на сегодняшний день оккупант пытается развернуть на этих территориях сеть своих банков "Промсвязь Банк", три сети своих мобильных операторов. На сегодня там россияне блокируют Google, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook и другие социальные сети, чтобы сделать невозможным доступ наших украинских граждан к информации", - рассказала Маляр.

Детали

По словам Маляр, на временно захваченных территориях продолжается незаконный вывоз украинских детей на территорию россии под видом оздоровления.

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"Продолжается принудительная паспортизация украинских граждан. Надо отметить, что украинские граждане не хотят брать российские паспорта, поскольку хорошо понимают и чувствуют, что на российском паспорте кровь украинских граждан. Это кровавый паспорт, и брать этот паспорт означает легализация всех преступных действий россии на нашей территории" , - сказала Маляр.

Она отметила, что россияне принуждают, шантажируют и запугивают украинцев, чтобы те получали российские паспорта и таким образом легализовали преступные действия россии, которые они планируют проводить в сентябре, в частности речь идет о так называемых "референдумах".

Дополнение

В захваченных Херсонской и Запорожской областях рашисты создают избиркомы для "референдума" о присоединении к рф.

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