рф намагається провести економічну, освітню та промислову інтеграцію на захоплених територіях України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. На захоплених територіях України росія намагається провести економічну, освітню та промислову інтеграцію. Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає кореспондент УНН.
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"На тимчасово зайнятих ворогом територіях російська федерація намагається провести економічну, освітню, промислову інтеграцію наших українських територій до рф. Зокрема, якщо говорити про Херсонську та Запорізьку області, то на сьогодні окупант намагається розгорнути на цих територіях мережу своїх банків "Промзв'язок Банк", три мережі своїх мобільних операторів. На сьогодні там росіяни блокують Google, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook та інші соціальні мережі, аби унеможливити доступ наших українських громадян до інформації", - розповіла Маляр.
Деталі
За словами Маляр, на тимчасово окупованих територіях триває незаконне вивезення українських дітей на територію рф під виглядом оздоровлення.
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"Продовжується примусова паспортизація українських громадян. Треба зауважити, що українські громадяни не хочуть брати російські паспорти, оскільки добре розуміють та відчувають, що на російському паспорті кров українських громадян. Це кривавий паспорт, і брати цей паспорт означає легалізація всіх злочинних дій рф на нашій території", - сказала Маляр.
Вона зауважила, що росіяни примушують, шантажують та залякують українців, аби ті отримували російські паспорти й таким чином легалізували злочинні дії рф, які вони планують проводити у вересні, зокрема йдеться про так звані нібито "референдуми".
Доповнення
У захоплених Херсонській та Запорізькій областях рашисти створюють виборчкоми для "референдуму" про приєднання до рф.