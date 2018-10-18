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РФ будет пытаться повлиять на выборы в Украине через киберпространство - Турчинов

РФ будет пытаться повлиять на выборы в Украине через киберпространство - Турчинов

Киев  •  УНН

 • 7503 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. На сегодня есть все основания полагать, что российское руководство будет пытаться повлиять на ход выборов в Украине через кибернетическое и информационное пространства. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время заседания Национального координационного центра кибербезопасности, передает УНН со ссылкой на его персональный сайт.

"Есть обоснованные основания полагать, что руководство будет пытаться любой ценой использовать избирательный процесс для реализации планов гибридной агрессии против нашего государства", - убежден он.

Турчинов объяснил, что опыт США, стран Западной Европы свидетельствует, что Кремль будет пытаться повлиять через кибернетическое и информационное пространства на общественно-политические процессы.

"Поэтому информационная и кибербезопасность выборов потребует слаженной и скоординированной работы многих государственных институтов, прежде всего ЦИК, Государственной службы специальной связи и защиты информации соответствующих подразделений Службы безопасности Украины и Национальной полиции", - сказал секретарь СНБО.

Ранее в СБУ назвали инструменты, которые Кремль будет использовать для влияния на выборы в Украине.

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