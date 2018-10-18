РФ намагатиметься вплинути на вибори в Україні через кіберпростір - Турчинов

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. На сьогодні є всі підстави вважати, що російське керівництво намагатиметься вплинути на перебіг виборів в Україні через кібернетичний та інформаційний простори. Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час засідання Національного координаційного центру кібербезпеки, передає УНН з посиланням на його персональний сайт.