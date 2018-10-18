РФ намагатиметься вплинути на вибори в Україні через кіберпростір - Турчинов
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. На сьогодні є всі підстави вважати, що російське керівництво намагатиметься вплинути на перебіг виборів в Україні через кібернетичний та інформаційний простори. Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час засідання Національного координаційного центру кібербезпеки, передає УНН з посиланням на його персональний сайт.
"Є обґрунтовані підстави вважати, що російське керівництво намагатиметься за будь-яку ціну використати виборчий процес для реалізації планів гібридної агресії проти нашої держави", - переконаний він.
Турчинов пояснив, що досвід США, країн Західної Європи свідчить, що Кремль намагатиметься вплинути через кібернетичний та інформаційний простір на суспільно-політичні процеси.
"Тому інформаційна та кібербезпека виборів вимагатиме злагодженої та скоординованої роботи багатьох державних інституцій, насамперед ЦВК, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації відповідних підрозділів Служби безпеки України та Національної поліції", - сказав секретар РНБО.
Раніше у СБУ назвали інструменти, які Кремль використовуватиме для впливу на вибори в Україні.