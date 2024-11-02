рф готовит коллаборационистов-учителей для работы на захваченных землях Херсонщины
Киев • УНН
В Москве начали обучение коллаборационистов-учителей для работы в школах оккупированной Херсонской области. Их основная задача - выявлять проукраинских школьников и обеспечивать их идеологическую ассимиляцию.
Террористическая страна обучает коллаборационистов-учителей для работы на временно оккупированной Херсонщине. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
В Москве стартовал пилотный проект по подготовке учителей для работы на временно оккупированных территориях Херсонской области. Оккупанты организовали многонедельные курсы для педагогов, которых отправляют в столицу агрессора, чтобы те прошли специальное обучение и стали "наставниками" в местных школах. Недавно такую подготовку прошли учителя-коллаборационисты из Чаплинской средней школы №1.
Основная задача этих "наставников" - выявлять школьников, придерживающихся проукраинских взглядов, а также обеспечивать их идеологическую ассимиляцию в рамках новой программы. Обязательными для учителей на захваченных территориях стали семинары по идентификации "неблагонадежных" учеников. Преподавателей заставляют проходить тренинги, которые обучают методам выявления и давления на детей, которые могут поддерживать Украину.
На ВОТ оккупанты заставляют детей присягать на верность России - Сопротивление29 октября 2024, 23:20 • 100684 просмотра