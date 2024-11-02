рф готовит коллаборационистов-учителей для работы на захваченных землях Херсонщины

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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 104741 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 113083 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 114953 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 131890 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф готовит коллаборационистов-учителей для работы на захваченных землях Херсонщины

рф готовит коллаборационистов-учителей для работы на захваченных землях Херсонщины

Киев  •  УНН

20:18 • 2668 просмотра

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В Москве начали обучение коллаборационистов-учителей для работы в школах оккупированной Херсонской области. Их основная задача - выявлять проукраинских школьников и обеспечивать их идеологическую ассимиляцию.

Террористическая страна обучает коллаборационистов-учителей для работы на временно оккупированной Херсонщине. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В Москве стартовал пилотный проект по подготовке учителей для работы на временно оккупированных территориях Херсонской области. Оккупанты организовали многонедельные курсы для педагогов, которых отправляют в столицу агрессора, чтобы те прошли специальное обучение и стали "наставниками" в местных школах. Недавно такую подготовку прошли учителя-коллаборационисты из Чаплинской средней школы №1.

Основная задача этих "наставников" - выявлять школьников, придерживающихся проукраинских взглядов, а также обеспечивать их идеологическую ассимиляцию в рамках новой программы. Обязательными для учителей на захваченных территориях стали семинары по идентификации "неблагонадежных" учеников. Преподавателей заставляют проходить тренинги, которые обучают методам выявления и давления на детей, которые могут поддерживать Украину.

На ВОТ оккупанты заставляют детей присягать на верность России - Сопротивление29 октября 2024, 23:20 • 100684 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
ukrainaУкраина
khersonХерсон