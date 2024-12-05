РФ атаковала Украину двумя "Искандерами" и 44 дронами: сколько удалось сбить
Киев • УНН
Россия атаковала Украину 44 дронами и двумя ракетами "Искандер", ударив по Днепропетровской области. Силы ПВО уничтожили 30 вражеских БПЛА в различных областях, 12 были потеряны, 1 полетел в Беларусь.
Российские войска в ночь на 5 декабря атаковали Днепропетровскую область двумя ракетами "Искандер" и выпустили по Украине 44 беспилотника. Силы противовоздушной обороны сбили 30 вражеских дронов. Об этом сообщили в четверг в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 5 декабря (с 20.00 4 декабря) противник нанес удар по Днепропетровской области двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской обл., также атаковал Украину 44 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов (районы пусков: Орел, Курск - РФ).
По состоянию на 08.30 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 30 вражеских БпЛА в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях
Отмечается, что 12 беспилотников были потеряны по локации, 1 - вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси.