Результативное действие Коваленко помогло ФК "специя" завоевать выигрыш в итальянской Серии А

Детали

Украинский футболист вышел в стартовом составе, получил желтую карточку, но сумел отличиться решающей голевой передачей благодаря которой его команда одержала победу — 1:0. Забитый мяч в активе Якопо Сала.

Сейчас, имея на счету 11 очков "Специя" поднялась на 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Торино" опустился на 13-ю позицию.

Заметим, что этот поединок стал для Коваленко шестым в сезоне Серии А. В его активе один гол и две результативные действия.

Напомним

Конте возглавил ФК "Тоттенхэм".