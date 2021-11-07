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Результативное действие Коваленко помогло ФК "специя" завоевать выигрыш в итальянской Серии А

Киев • УНН

 • 21535 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В 12-м туре итальянской Серии А “Специя” полузащитника сборной Украины Виктора Коваленко на своем поле принимала “Торино”, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

Результативное действие Коваленко помогло ФК "специя" завоевать выигрыш в итальянской Серии А

Детали

Украинский футболист вышел в стартовом составе, получил желтую карточку, но сумел отличиться решающей голевой передачей благодаря которой его команда одержала победу — 1:0. Забитый мяч в активе Якопо Сала.

Сейчас, имея на счету 11 очков "Специя" поднялась на 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Торино" опустился на 13-ю позицию.

Заметим, что этот поединок стал для Коваленко шестым в сезоне Серии А. В его активе один гол и две результативные действия.

Напомним

Конте возглавил ФК "Тоттенхэм".

Украинские Национальные Новости

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