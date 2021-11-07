Результативна дія Коваленка допомогла ФК "Спеція" завоювати виграш в італійській Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У 12-му турі італійської Серії А "Спеція" півзахисника збірної України Віктора Коваленка на власному полі приймала "Торіно", повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
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Український футболіст вийшов у стартовому складі, отримав жовту картку, але зумів відзначитися вирішальною гольовою передачею, завдяки якій його команда здобула перемогу — 1:0. Забитий м'яч в активі Якопо Сала.
Наразі, маючи на рахунку 11 очок, "Спеція" піднялася на 15-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії. "Торіно" опустився на 13-ту позицію.
Зауважимо, що цей поєдинок став для Коваленка шостим у сезоні Серії А. В активі його один гол та дві результативні дії.
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