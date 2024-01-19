Резников возвращается к адвокатской деятельности

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников снова имеет право заниматься адвокатской деятельностью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на национальную ассоциацию адвокатов Украины.

"Право на занятие адвокатской деятельностью экс-министра обороны Украины Алексея Резникова восстановлено согласно п.1 ч.4 ст.31 Закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" с 16 января на основании его заявления. Соответствующие изменения внесены в личную карточку адвоката в Едином реестре адвокатов Украины", - говорится в сообщении.

Напомним

Резников остановил право на занятие адвокатской деятельностью в марте 2020 года сразу после назначения на должность вице премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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