Резніков повертається до адвокатської діяльності
Київ • УНН
Колишній міністр оборони України Олексій Резніков відновив своє право на заняття адвокатською діяльністю, що підтвердила Національна асоціація адвокатів України.
Колишній міністр оборони України Олексій Резніков знову має право займатися адвокатською діяльністю. Про це УНН повідомляє з посиланням на національну асоціацію адвокатів України.
"Право на заняття адвокатською діяльністю ексміністра оборони України Олексія Резнікова поновлено згідно з п.1 ч.4 ст.31 Закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" з 16 січня на підставі його заяви. Відповідні зміни внесені до особистої картки адвоката у Єдиному реєстрі адвокатів України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Резніков зупинив право на заняття адвокатською діяльністю у березні 2020 року одразу після призначення на посаду віце прем‘єр міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
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