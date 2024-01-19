Резніков повертається до адвокатської діяльності

Колишній міністр оборони України Олексій Резніков знову має право займатися адвокатською діяльністю. Про це УНН повідомляє з посиланням на національну асоціацію адвокатів України.

"Право на заняття адвокатською діяльністю ексміністра оборони України Олексія Резнікова поновлено згідно з п.1 ч.4 ст.31 Закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" з 16 січня на підставі його заяви. Відповідні зміни внесені до особистої картки адвоката у Єдиному реєстрі адвокатів України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Резніков зупинив право на заняття адвокатською діяльністю у березні 2020 року одразу після призначення на посаду віце прем‘єр міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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