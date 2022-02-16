Резников: утренняя сводка не содержит ничего неожиданного
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Министр обороны Алексей Резников заявил, что сегодняшняя утренняя сводка о военной ситуации не содержит ничего неожиданного. Об этом он заявил выступая на телемарафоне, посвященном Дню единения, передает корреспондент УНН.
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“Сегодня утром, как и каждый день, получил очередную сводку с цифрами и данными. И они полностью соответствуют нашим прогнозам, не содержат ничего неожиданного”, - заявил министр.
Он подчеркнул, что украинские военные сегодня несут службу, а Украина готова к любым сценариям.
“Я неоднократно говорил, что наша разведка все видит”, - подчеркнул Резников.
Он также поблагодарил министра внутренних дел Дениса Монастырского, в ведомстве которого несут службу полиция, Нацгвардия, пограничники, поблагодарил СБУ и всех тех, кто несет службу на защите государства.
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Добавим
15 февраля назвали датой возможного вторжения РФ на территорию Украины. Также британское издание назвало время вероятного нападения — 3 часа ночи по Киеву 16 февраля.