Резніков: ранкове зведення не містить нічого неочікуваного
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що сьогоднішнє ранкове зведення щодо військової ситуації не містить нічого неочікуваного. Про це він заявив виступаючи на телемарафоні, присвяченому Дню єднання, передає кореспондент УНН.
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“Сьогодні зранку, як і кожного дня, отримав чергове зведення з цифрами і даними. І вони повністю відповідають нашим прогнозами, не містять нічого неочікуваного”, - заявив міністр.
Він наголосив, що українські військові сьогодні несуть службу, а Україна готова до будь-яких сценаріїв.
“Я неодноразово казав, що наша розвідка все бачить”, - наголосив Резніков.
Він також подякував міністру внутрішніх справ Денисові Монастирському, у відомстві якого несуть службу поліція, Нацгвардія, прикордонники, подякував СБУ та всім тим, хто несе службу на захисті держави.
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Додамо
15 лютого назвали датою можливого вторгнення РФ на територію України. Також британське видання назвало час ймовірного нападу — 3 година ночі за Києвом 16 лютого.