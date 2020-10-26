Резников: вопрос о свободных экономических зонах от Зеленского был поставлен неверно
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Формулировка вопроса о свободной экономической зоне среди "5 вопросов от Президента" была написана некорректно. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире телеканала "Украина 24", передает УНН.
"На мой взгляд, именно формулировка была не совсем корректно написана. Я бы с авторами этого опроса поспорил, потому что "свободные экономические зоны" имеют негативную коннотацию в украинском обществе и экспортной среде начиная с 1990-х годов", - заявил Резников.
По его словам, международные партнеры Украины также негативно относятся к попыткам создать в стране свободные экономические зоны.
"Поэтому, если бы иначе был бы сформулирован вопрос, например "территории приоритетного развития", о которых я говорю, возможно, была бы немного другая статистика", - добавил вице-премьер.
Напомним, ранее сегодня в "Слуге народа" сообщили о первых результатах всеукраинского опроса "5 вопросов от Президента" после обработки 74% анкет.
Как сообщал УНН, по мнению ОПОРЫ, в опросе "5 вопросов от Президента" нет никаких признаков настоящего опроса.