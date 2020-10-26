Резніков: питання про вільні економічні зони від Зеленського було поставлено невірно
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Формулювання питання про вільну економічну зону серед "5 питань від Президента" було написано некоректно. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі телеканалу "Україна 24", передає УНН.
"На мій погляд, саме формулювання було не зовсім коректно написано. Я б з авторами цього опитування посперечався, тому що "вільні економічні зони" мають негативну конотацію в українському суспільстві і експортному середовищі починаючи з 1990-х років", - заявив Резніков.
З його слів, міжнародні партнери України також негативно ставляться до спроб створити в країні вільні економічні зони.
"Тому, якби інакше було б сформульоване питання, наприклад "території пріоритетного розвитку", про які я кажу, можливо, була б трошки інша статистика", - додав віце-прем'єр.
Нагадаємо, раніше сьогодні у “Слузі народу” повідомили про перші результати загальноукраїнського опитування “5 питань від Президента” після обробки 74% анкет.
Як повідомляв УНН, на думку ОПОРИ, у опитування “5 питань від Президента” не має жодних ознак справжнього опитування.