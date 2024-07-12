В рф отреагировали на новый законопроект в Молдове, который отменяет обязательный перевод законодательных актов на русский язык, заявив, что это направлено на "полный разрыв связей с россией". Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря мид рф марии захаровой, передает УНН.

"Режим Санду предпринимает шаги, направленные на полный разрыв связей с россией. Интересы молдаван, которые поддерживают тесные деловые, гуманитарные и личные контакты с партнерами в разных регионах нашей страны, во внимание не принимаются", - заявляет захарова.

По ее словам, власти Молдовы проводят политику "предпродажного евротюнинга".

"Это повод внимательнее следить за действиями России": в МИД ответили на обвинения рф относительно возможного подрыва Киевской ГЭС Украиной

"Продолжается искусственная дерусификация Молдовы. 5 июля в ее парламенте был зарегистрирован законопроект, отменяющий обязательный перевод законодательных актов на русский язык. Тем самым русскоязычные граждане поставлены в положение людей второго сорта. Хочу напомнить, что 80% молдаван в той или иной степени владеют русским языком и используют его в повседневной жизни", - добавила она.

Наконец захарова добавила, что якобы россия всегда выступала за "равноправный и взаимоуважительный диалог с Республикой Молдова".

Добавим

В рф постоянно обвиняют Украину в якобы "принудительной дерусификации", более того одним из оправданий агрессии служит "защита интересов русскоязычных". Отметим, что законно избранную власть Украины в рф именуют "киевским режимом".

Напомним

Украина, Республика Молдова и Румыния подтвердили единство и поддержку в борьбе с российской агрессией и укреплении европейской безопасности во время встречи министров иностранных дел в Кишиневе.