Ресурсная часть Бюджета-2020 составит более 1 трлн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Ресурсная и расходная часть бюджета Украины на 2020 год составит более 1 трлн грн. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.
"Ресурсная и расходная часть бюджета абсолютно реалистичные, сформированные, как и на макропрогнозе, так и на текущей налоговой базе без каких-либо изменений. Наша ресурсная база будет состоять из доходов в размере 1 трлн 79 млрд 500 млн грн. Это та ресурсная база, которая заложена в данный бюджет", - сказала Маркарова.
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Напомним, Кабмин сегодня подаст проект Госбюджета-2020 в ВР.