Ресурсная часть Бюджета-2020 составит более 1 трлн грн

"Ресурсная и расходная часть бюджета абсолютно реалистичные, сформированные, как и на макропрогнозе, так и на текущей налоговой базе без каких-либо изменений. Наша ресурсная база будет состоять из доходов в размере 1 трлн 79 млрд 500 млн грн. Это та ресурсная база, которая заложена в данный бюджет", - сказала Маркарова.

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Напомним, Кабмин сегодня подаст проект Госбюджета-2020 в ВР.