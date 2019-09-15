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Ресурсна частина Бюджету-2020 становитиме понад 1 трлн грн

Ресурсна частина Бюджету-2020 становитиме понад 1 трлн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Ресурсна і видаткова частина бюджету України на 2020 рік становитиме понад 1 трильйон грн. Про це сьогодні на пресконференції повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.

“Ресурсна і видаткова частина бюджету абсолютно реалістичні, сформовані, як і на макропрогнозі, так і на поточній податковій базі без будь-яких змін. Наша ресурсна база буде складатися з доходів у розмірі 1 трильйон 79 млрд 500 млн грн. Це та ресурсна база, яка закладена в даний бюджет”, — сказала Маркарова.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гончарук розповів про зменшення дефіциту в Держбюджеті на 2020 рік

Нагадаємо, Кабмін сьогодні подасть проект Держбюджету-2020 до ВР.

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