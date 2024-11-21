Республиканцы могут помешать Трампу назначить Гетца генпрокурором желаемым им способом - Axios

Некоторые республиканцы в Палате представителей США готовы помешать избранному президенту Дональду Трампу использовать назначение в межсессионный период в отношении кандидата на должность генерального прокурора Мэтта Гетца, сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

В случае с назначениями в межсессионный период Палата представителей, как указано, может использовать процедурный трюк, чтобы не дать президенту обойти Сенат.

Несколько республиканцев в Палате представителей проголосовали бы против того, чтобы делать какие-либо движения в межсессионный период, как стало известно Axios.

План Трампа обойти роль «совета и согласия» Сената сложный, но есть четкое конституционное положение, которое дает ему право отложить заседание Конгресса, что откроет двери для назначения в межсессионный период.

Чтобы план Трампа сработал, ему необходимо сотрудничество спикера Палаты представителей - республиканца Майка Джонсона и почти всех остальных республиканцев в Палате представителей.

Трамп убежден, что Джонсон «на борту». Но Джонсон может позволить себе потерять только двух или трех законодателей во время голосования за переход в межсессионный период.

Если Джонсон не будет иметь большинства, Трамп лишится своего повода заставить Конгресс прервать заседание.

«Обязанность консультировать и давать согласие возложена на Сенат и Конституцию. Им нужно отнестись к этому серьезно, и они это сделают», - сказал Джонсон журналистам во вторник.

Как отмечается, некоторые республиканцы в Палате представителей имеют серьезные сомнения относительно отмены заседаний Палаты представителей только для того, чтобы дать Трампу право использовать назначения в межсессионный период.

«Я уже говорил, что нам не следует идти на перерыв», - сказал в частности член Палаты представителей - республиканец Майк Лоулер.

Через несколько дней после выборов Трамп потребовал, чтобы кандидаты на пост лидера большинства в Сенате одобрили его право использовать назначения в межсессионный период. Все ведущие кандидаты, включая возможного победителя сенатора-республиканца Джона Туна, согласились с Трампом.

На самом деле есть сомнения относительно того, согласится ли Сенат пойти на перерыв, если они знают, что единственной целью будет назначение кандидатов, которым не хватает 50 голосов, необходимых для утверждения.

Многие республиканцы в Сенате в частном порядке указывают, что у Гетца нет голосов.

Конгресс США отложил публикацию отчета по скандальному кандидату Трампа в генеральные прокуроры