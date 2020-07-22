Ремонт участка газопровода у границы Украина-Словакия ускорили на 4 недели
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Сроки ремонта участка газопровода у границы Украина-Словакия существенно перенесено. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины", передает УНН.
"ООО "Оператор ГТС Украины" минимизирует сроки ремонта участка газопровода "Лупинг № 4" с 7 до 3 недель", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что на участке газопровода у границы со Словакией ранее были обнаружены несколько дефектов, требующих оперативной ликвидации. После проведения полной диагностики указанного участка был разработан план технических мероприятий по устранению дефектов.
"Более того, ОГТСУ планирует привлечь дополнительные ресурсы для оптимизации ремонтных работ и минимизации сроков их проведения. Мы нашли возможность пойти на встречу потребностям участников рынка и провести ремонтные работы с 1 по 21 сентября 2020 года включительно. Таким образом, заказчики услуг смогут пользоваться уже приобретенными мощностями в августе 2020 года без каких-либо прерываний", - отметили в ОГТСУ.
В то же время, в компании отмечают, что так и не получили положительного ответа наших партнеров из оператора ГТС Словакии - компании Eustream - о предоставленных ранее предложениях обеспечить непрерывность предоставления услуг заказчикам коммерческим способом: либо объединить две физических точки соединения "Будинце" и " Ужгород/Вельки Капушаны" в одну виртуальную точку соединения; или предоставить право заказчикам бесплатно перенести уже забронированные мощности из точки "Будинце" на точку "Ужгород/Вельки Капушаны" исключительно на период проведения ремонтных работ.
"Мы надеемся, что наши словацкие партнеры убедятся в выгодности такого подхода и эти решения будут поддержаны в ближайшем будущем", - говорится в сообщении компании.
В пресс-службе подчеркивают, что риска для проведения закачки в ПХГ Украины нет, поскольку через точку соединения "Ужгород/Вельки Капушаны" возможно осуществлять импорт в форме виртуального реверса в объеме до 110 млн куб. м в сутки (на графике ниже изображено объемы суточного транспортировки природного газа из Украины в Словакию через точку соединения "Ужгород/Вельки Капушаны" с 1 мая по 20 июля 2020).
Как сообщал УНН, импорт природного газа в Украину с начала года составил 8,056 млрд куб. м, что является рекордным показателем за последние 5 лет.