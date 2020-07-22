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Ремонт ділянки газопроводу біля кордону Україна-Словаччина прискорили на 4 тижні

Ремонт ділянки газопроводу біля кордону Україна-Словаччина прискорили на 4 тижні

Київ • УНН

 • 9651 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Строки ремонту ділянки газопроводу біля кордону Україна-Словаччина суттєво перенесено. Про це інформує пресслужба ТОВ “Оператор ГТС України”, передає УНН.

“ТОВ „Оператор ГТС України“ мінімізує строки ремонту ділянки газопроводу „Лупінг № 4“ з 7 до 3 тижнів”, — йдеться в повідомленні.

У пресслужбі зазначають, що на ділянці газопроводу біля кордону зі Словаччиною раніше були виявлені декілька дефектів, які потребують оперативної ліквідації. Після проведення повної діагностики зазначеної ділянки був розроблений план технічних заходів щодо усунення дефектів.

“Більше того, ОГТСУ планує залучити додаткові ресурси для оптимізації ремонтних робіт та мінімізації строків їх проведення. Ми знайшли можливість піти на зустріч потребам учасників ринку та провести ремонтні роботи з 1 по 21 вересня 2020 року включно. Таким чином, замовники послуг зможуть користуватися вже придбаними потужностями у серпні 2020 року без будь-яких переривань”, — зазначили в ОГТСУ.

Водночас, у компанії зазначають, що так і не отримали позитивної відповіді наших партнерів з оператора ГТС Словаччини — компанії Eustream — щодо наданих раніше пропозицій забезпечити безперервність надання послуг замовникам комерційним способом: або об’єднати дві фізичні точки з’єднання “Будінце” та “Ужгород/Вельки Капушани” в одну віртуальну точку з’єднання; або надати право замовникам безоплатно перенести вже заброньовані потужності з точки “Будінце” на точку “Ужгород / Вельки Капушани” виключно на період проведення ремонтних робіт.

“Ми сподіваємося, що наші словацькі партнери переконаються у вигідності такого підходу і ці рішення будуть підтримані у найближчому майбутньому”, — йдеться в повідомленні компанії.

У пресслужбі підкреслюють, що ризику для проведення закачування до ПСГ України немає, оскільки через точку з’єднання “Ужгород / Вельки Капушани” можливо здійснювати імпорт у формі віртуального реверсу в обсязі до 110 млн куб. м на добу (на графіку нижче зображено обсяги добового транспортування природного газу з України до Словаччини через точку з’єднання “Ужгород / Вельки Капушани” з 1 травня по 20 липня 2020 року).

Як повідомляв УНН, імпорт природного газу до України з початку року сягнув 8,056 млрд куб. м, що є рекордним показником за останні 5 років.

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