Рекордный "Индекс хачапури" в Грузии: почему традиционное блюдо бьет ценовые максимумы

В декабре Индекс хачапури в Грузии вырос на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Сейчас приготовление стандартного имеретинского хачапури обходится жителям страны в 7,03 лари (около 150 грн), что является максимальным значением за всю историю подсчетов, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

«Индекс хачапури» - грузинский аналог „индекса бигмака“, который неофициально используется как индикатор валютных курсов в разных странах. Его ежемесячно измеряет Международная школа экономики при Тбилисском госуниверситете (ISET).

За последнее десятилетие «Индекс хачапури» вырос почти вдвое - по состоянию на декабрь 2015 года он составлял 3,77 лари.

Последний рекорд стоимости был зафиксирован в декабре 2022 года - 6,99 лари.

"Индекс хачапури": за год в Грузии подорожали все ингредиенты, кроме яиц

«Предыдущий пик в 2022 году был обусловлен исключительными обстоятельствами того года, прежде всего вызванными войной в Украине, которая привела к резкому росту цен на ингредиенты. После спада 2023 года индекс хачапури в декабре 2024 года наверстал упущенное и возобновил тенденцию к росту», - говорят авторы индекса.

Почти все продукты, которые необходимы для приготовления хачапури, за год подорожали. Сыр - на 12,3%, масло - на 11,3%, дрожжи - на 9,3%, молоко - на 8,9%, мука - на 3%. Подешевели только яйца (-8,4%).

По сравнению с ноябрем индекс вырос на 3,8% по сравнению с ноябрем. Это достаточно серьезный месячный рост, но в ISET говорят, что такое повышение является стандартным для периода предновогодних праздников. Двигателем декабрьского роста стало подорожание сыра - на 8,8% по сравнению с ноябрем, тогда как другие ингредиенты обнаружили небольшое снижение.