"Индекс хачапури": за год в Грузии подорожали все ингредиенты, кроме яиц

В октябре «Индекс хачапури» в Грузии вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас приготовление стандартного имеретинского хачапури стоит жителям страны 6,62 лари (около 92 грн), передает УНН со ссылкой на Новости Грузии.

«Индекс хачапури» - грузинский аналог „индекса бигмака“, который неофициально используется как индикатор валютных курсов в разных странах. Его ежемесячно измеряет Международная школа экономики при Тбилисском госуниверситете (ISET).

Почти все продукты, которые необходимы для приготовления хачапури, за год подорожали. Дрожжи - на 21,8%, сливочное масло - на 16,4%, молоко - на 13,2%, творог - на 8,6% и мука - на 4,6%. Подешевели только яйца (-1,5%).

Сравнивая разные города, особенно выделяется Телави. Сейчас приготовление хачапури там стоит 7,17 лари, что на 8,4% выше, чем в среднем по стране.

ISET объясняет это сезоном сбора урожая винограда - ртвели. В этот период в Кахетию приезжают много туристов, а за ростом спроса на товары и услуги растут и цены.

По сравнению с сентябрем «Индекс хачапури» вырос на 2%. В ISET считают, что в ближайшие месяцы рост сохранится. Из-за сезонного сокращения поставок молока цены на основные ингредиенты хачапури (сыр и молоко) вырастут, отмечают там.