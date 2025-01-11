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Рекордний "Індекс хачапурі" в Грузії: чому традиційна страва б'є цінові максимуми

Рекордний "Індекс хачапурі" в Грузії: чому традиційна страва б'є цінові максимуми

Київ • УНН

 • 37969 перегляди

У грудні 2024 року вартість приготування хачапурі в Грузії досягла історичного максимуму - 7,03 ларі. За рік майже всі інгредієнти подорожчали, крім яєць.

У грудні Індекс хачапурі в Грузії зріс на 8,4% порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Наразі приготування стандартного імеретинського хачапурі обходиться жителям країни у 7,03 ларі (близько 150 грн), що є максимальним значенням за всю історію підрахунків, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.

"Індекс хачапурі" - грузинський аналог "індексу бігмака", який неофіційно використовується як індикатор валютних курсів у різних країнах. Його щомісячно вимірює Міжнародна школа економіки при Тбіліському держуніверситеті (ISET).

За останнє десятиліття "Індекс хачапурі" виріс майже вдвічі – станом на грудень 2015 року він становив 3,77 ларі.

Останній рекорд вартості було зафіксовано у грудні 2022 року – 6,99 ларі.

"Індекс хачапурі": за рік у Грузії подорожчали усі інгредієнти, окрім яєць09.11.24, 16:27 • 61611 переглядiв

"Попередній пік у 2022 році був обумовлений винятковими обставинами того року, насамперед спричиненими війною в Україні, що призвела до різкого зростання цін на інгредієнти. Після спаду 2023 року індекс хачапурі в грудні 2024 року надолужив упущене і відновив тенденцію до зростання", — кажуть автори індексу.

Майже всі продукти, які необхідні для приготування хачапурі, за рік подорожчали. Сир – на 12,3%, олія – на 11,3%, дріжджі – на 9,3%, молоко – на 8,9%, борошно – на 3%. Подешевшали лише яйця (-8,4%).

Порівняно з листопадом індекс зріс на 3,8%. Це досить серйозне місячне зростання, але в ISET кажуть, що таке підвищення є стандартним для періоду передноворічних свят. Двигуном грудневого зростання стало подорожчання сиру – на 8,8% порівняно з листопадом, тоді як інші інгредієнти виявили невелике зниження.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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