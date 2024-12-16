рекордные потери рф: ВСУ уничтожили наибольшее количество автотехники с начала полномасштабного вторжения
Киев • УНН
14 декабря украинские военные уничтожили 181 единицу вражеской автотехники, что стало рекордом с начала вторжения. Предыдущий рекорд составлял 179 единиц и был зафиксирован 15 марта 2022 года.
14 декабря армия армия рф потеряла наибольшее количество автотехники с начала широкомасштабного вторжения, ВСУ уничтожили и подбили 181 вражеский автомобиль, пишет УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, в тот день украинские защитники уничтожили и подбили 181 автомобиль врага.
Это максимальное поражение такого типа техники за сутки с начала широкомасштабного вторжения россии в Украину.
Речь идет о грузовиках различного назначения и легкой автомототехнике.
Перед этим наибольшие потери в автотехнике были зафиксированы 15 марта 2022 года. Тогда украинские военнослужащие "отминусовали" 179 единиц автомобилей оккупантов различного назначения.
Напомним
В ноябре армия рф понесла наибольшие потери с начала войны - 45 720 военных и техники на $3 млрд. Наибольшие суточные потери составили 2030 человек.