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"еРодина": Минсоц разрабатывает платформу для украинцев за рубежом
14:32 • 20460 просмотра

"еРодина": Минсоц разрабатывает платформу для украинцев за рубежом

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рекордные потери рф: ВСУ уничтожили наибольшее количество автотехники с начала полномасштабного вторжения

рекордные потери рф: ВСУ уничтожили наибольшее количество автотехники с начала полномасштабного вторжения

Киев  •  УНН

 • 4082 просмотра

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14 декабря украинские военные уничтожили 181 единицу вражеской автотехники, что стало рекордом с начала вторжения. Предыдущий рекорд составлял 179 единиц и был зафиксирован 15 марта 2022 года.

14 декабря армия армия рф потеряла наибольшее количество автотехники с начала широкомасштабного вторжения, ВСУ уничтожили и подбили 181 вражеский автомобиль, пишет УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

По данным Генштаба ВСУ, в тот день украинские защитники уничтожили и подбили 181 автомобиль врага.

Это максимальное поражение такого типа техники за сутки с начала широкомасштабного вторжения россии в Украину.

Речь идет о грузовиках различного назначения и легкой автомототехнике.

Перед этим наибольшие потери в автотехнике были зафиксированы 15 марта 2022 года. Тогда украинские военнослужащие "отминусовали" 179 единиц автомобилей оккупантов различного назначения.

Напомним

В ноябре армия рф понесла наибольшие потери с начала войны - 45 720 военных и техники на $3 млрд. Наибольшие суточные потери составили 2030 человек.

Алина Волянская

Алина Волянская

Война
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