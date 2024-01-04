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Реинтеграция, гранты на развитие собственного дела, психологическая поддержка: в "МХП-Громаді" рассказали о поддержке ветеранов

Реинтеграция, гранты на развитие собственного дела, психологическая поддержка: в "МХП-Громаді" рассказали о поддержке ветеранов

Киев • УНН

 • 30880 просмотра

Фонд "МХП-Громаді" и МХП начали программу реинтеграции ветеранов "МХП Поруч", предлагая гранты и поддержку для развития собственного бизнеса и создания ветеранских пространств.

С первых дней полномасштабной войны благотворительный фонд "МХП-Громаді" совместно со стратегическим партнером - компанией МХП - приняли решение: создать все условия для возвращения ветеранов домой. Для этого благотворительный фонд и компания развивают программу по реинтеграции ветеранов "МХП Поруч", предоставляют гранты на развитие собственного дела и приобщаются к созданию ветеранских пространств, передает УНН.

Детали

Кроме того, благотворительный фонд совместно со стратегическим партнером - компанией МХП поддерживают организации, которые помогают ветеранам. Среди них теперь и Veteran Hub - организация, которая с 2018 года предоставляет воинам и их близким услуги и поддержку при возвращении к гражданской жизни.

"Реинтеграция ветеранов уже сейчас общий вызов и задача каждой семьи, общества, бизнеса и государства. Со своей стороны Фонд "МХП-Громаді" работает над тем, чтобы создавать возможности для возвращения ветеранов на уровне громад: рабочие места, собственные дела, налаживание социальных связей. Благодарны Veteran Hub за сотрудничество и усиление", - отмечает директор благотворительного фонда "МХП-Громаді" Татьяна Волочай.

Поэтому, ветераны и их семьи могут получить:

психологическую поддержку,

юридическую помощь,

участие в Группах поддержки для семей военных и пропавших без вести воинов.

"Благотворительный фонд уже усиливает работу Групп поддержки в Veteran Hub. Благодаря этому пространство запустило новые Группы поддержки и провело 60 встреч для тех, кто ждет военных и пропавших без вести воинов. В частности, в общинах Киевской, Винницкой и Черкасской областей. Ведь нам важно, чтобы люди, которые переживают похожий опыт могли безопасно делиться переживаниями и поддерживать друг друга", - рассказали в "МХП-Громаді".

Справка

МХП - международная компания в сфере пищевых, агротехнологий и ритейла со штаб-квартирой в Киеве и производственными мощностями в Украине и на Балканах (Perutnina Ptuj Group). Дочерние предприятия МХП работают в Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ, странах Балканского полуострова и других странах ЕС. По состоянию на 2021 год компания МХП занимает 8 место в списке Forbes 100 крупнейших частных компаний Украины. Производственные мощности МХП охватывают 12 областей Украины. Земельный банк составляет 360 000 га, из них под выращивание сельскохозяйственных культур - 353 000 га. Важной составляющей агропроизводства МХП является цифровизация и применение инноваций.

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Общество

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