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Реінтеграція, гранти на розвиток власної справи, психологічна підтримка: в "МХП-Громаді" розповіли про підтримку ветеранів

Реінтеграція, гранти на розвиток власної справи, психологічна підтримка: в "МХП-Громаді" розповіли про підтримку ветеранів

Київ • УНН

 • 30882 перегляди

Фонд "МХП-Громадське" та МХП започаткували програму реінтеграції ветеранів "МХП поруч", пропонуючи гранти та підтримку для розвитку власного бізнесу та створення ветеранських просторів.

З перших днів повномасштабної війни благодійний фонд "МХП-Громаді" спільно із стратегічним партнером - компанією МХП - прийняли рішення: створити всі умови для повернення ветеранів додому. Для цього благодійний фонд та компанія розвивають програму з реінтеграції ветеранів "МХП Поруч", надають гранти на розвиток власної справи та долучаються до створення ветеранських просторів, передає УНН.

Деталі

Крім того, благодійний фонд спільно із стратегічним партнером - компанією МХП підтримують організації, що допомагають ветеранам. Серед них тепер і Veteran Hub — організація, що з 2018 року надає воїнам та їхнім близьким послуги та підтримку під час повернення до цивільного життя. "Реінтеграція ветеранів вже зараз спільний‌ виклик та завдання кожної родини, громади, бізнесу і держави. Зі свого боку Фонд "МХП-Громаді" працює над тим, щоб створювати можливості для повернення ветеранів на рівні громад: робочі місця, власні справи, налагодження соціальних зв’язків. Вдячні Veteran Hub за співпрацю та підсилення", — наголошує директорка благодійного фонду "МХП-Громаді" Тетяна Волочай.

Тож, ветерани та їх родини можуть отримати:

⁃ психологічну підтримку,

⁃ юридичну допомогу,

⁃ участь у Групах підтримки для родин військових та зниклих безвісти воїнів.

"Благодійний фонд вже підсилює роботу Груп підтримки у Veteran Hub. Завдяки цьому простір запустив нові Групи підтримки і провів 60 зустрічей для тих, хто чекає військових та зниклих безвісти воїнів. Зокрема, у громадах Київської, Вінницької та Черкаської областей. Адже нам важливо, щоб люди, які переживають схожий досвід могли безпечно ділитися переживаннями та підтримувати одне одного", - розповіли в "МХП-Громаді".

Довідка

МХП - міжнародна компанія у сфері харчових, агротехнологій та ритейлу зі штаб-квартирою в Києві та виробничими потужностями в Україні та на Балканах (Perutnina Ptuj Group). Дочірні підприємства МХП працюють у Великій Британії, Саудівській Аравії, ОАЕ, країнах Балканського півострову та інших країнах ЄС. Станом на 2021 рік компанія МХП посідає 8 місце у переліку Forbes 100 найбільших приватних компаній України. Виробничі потужності МХП охоплюють 12 областей України. Земельний банк становить 360 000 га, з них під вирощування сільськогосподарських культур – 353 000 га. Важливою складовою агровиробництва МХП є цифровізація та застосування інновацій. "МХП-Громаді" — український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Антоніна Туманова

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