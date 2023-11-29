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Реформы на пути к членству Украины включают сферы борьбы с коррупцией и прав меньшинств - НАТО

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 12:42  •  6992 просмотра

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НАТО предоставила Украине рекомендации по реформам, направленным на борьбу с коррупцией и укрепление верховенства закона и прав человека и меньшинств, признав победы Украины и подтвердив поддержку ее пути к членству в НАТО

Государства-члены НАТО предоставили Украине рекомендации по приоритетным реформам на пути к членству, среди которых - в сфере борьбы с коррупцией, укрепления верховенства закона и поддержки прав человека и прав меньшинств. Об этом сообщили в НАТО по итогам встреч 28-29 ноября, пишет УНН.

Детали

В НАТО указали, что министры иностранных дел стран-членов Альянса обсудили путь Украины к членству в НАТО и предоставили рекомендации по приоритетным реформам в Украине, "включая борьбу с коррупцией, укрепление верховенства закона и поддержку прав человека и прав меньшинств".

Генсек НАТО по итогам встреч отметил, что "в прошлом году Украина выиграла битвы за Киев, Харьков и Херсон". "В этом году они продолжают наносить большие потери россии... Самое главное, что Украина перевесила как суверенное, независимое, демократическое государство. Это большое достижение - большая победа", - отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что "Украина ближе к НАТО, чем когда-либо прежде", добавив, что "мы будем продолжать поддерживать их на пути к членству".

Напомним

Совет Украина-НАТО по итогам заседания указал в заявлении, что Украина подтвердила свою приверженность продолжению демократических реформ и реформ сектора безопасности. И что государства-члены НАТО предоставили Украине рекомендации по приоритетным реформам. Альянс, как указано, будет поддерживать Украину в осуществлении этих реформ на ее пути к будущему членству в НАТО.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Политика
Реформи на шляху до членства України включають сфери боротьби з корупцією та прав меншин - НАТО
Reforms on Ukraine's path to membership include anti-corruption and minority rights - NATO
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