Реестр убытков от российской агрессии: стало известно, когда могут начаться выплаты
Киев • УНН
Международный Реестр убытков от российской агрессии принимает заявления о поврежденном жилье через «Дію». Первые выплаты могут начаться в 2027 году после создания Компенсационной комиссии.
Международный Реестр убытков от российской агрессии на сегодня принимает заявления от всех пострадавших граждан Украины только по поврежденному или уничтоженному жилью, начиная с 24 февраля 2022 года. Первые выплаты теоретически могут начаться в 2027 году. Об этом сообщил народный депутат, председатель ВСК ВР по вопросам защиты прав ВПЛ и других лиц Павел Фролов, пишет УНН и ссылкой на пресс-службу "Слуги народа".
Детали
Решение о размере компенсаций будет принимать Компенсационная комиссия, которая должна заработать в течение 2026 года. Первые выплаты теоретически могут начаться в 2027 году, при условии нахождения финансового ресурса для наполнения и функционирования Компенсационного фонда
Как отметил Фролов, получение компенсации по программе еВідновлення не влияет на право претендовать на возмещение от Реестра убытков. Ожидается, что количество поданных заявлений в Реестр составит от 6 до 8 миллионов.
Подать заявление в Реестр можно на портале "Дія", предоставив при этом сведения о себе, о праве собственности на жилье и нанесенный ему ущерб. Статус заявления и сообщение о ходе его рассмотрения поступят на электронную почту и в кабинет гражданина, который есть в "Дії".
"Сделать это могут только совершеннолетние лица, являющиеся собственниками недвижимого имущества, при наличии РНУКПН (ранее ИНН) и электронной подписи. Если у имущества несколько совладельцев, каждый должен подать заявление отдельно", - добавил нардеп.
Напомним
В следующем году в международный Реестр убытков от российской агрессии пострадавшие украинцы смогут подавать заявления на выплаты репараций по всем 45 категориям нанесенного ущерба и убытков от российской агрессии. В частности, это вред жизни и здоровью, вынужденное внутреннее перемещение.