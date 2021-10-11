Реброва второй раз подряд признали лучшим тренером месяца чемпионата ОАЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Твиттер ФК "Аль-Айн" объявил о том, что украинского тренера Сергея Реброва было названо лучшим наставником месяца в чемпионате ОАЭ, передает УНН.
Детали
Первую личную награду Ребров получил по итогам августа - первого месяца работы в "Аль-Айне", который он возглавил летом 2021-го. Тогда он одержал три победы в трех поединках, которые позволили ему возглавить турнирную таблицу в чемпионате ОАЭ.
Клуб после шести сыгранных поединков набрал 14 пунктов и еще ни разу не проигрывал в первенстве ОАЭ.
Справка
"Аль-Айн" - самый титулованный футбольный клуб ОАЭ: 13-кратный чемпион страны (последний раз в сезоне 2017/18), 7-кратный обладатель Кубка и 5-кратный - Суперкубка. В 2003 году "Аль-Айн" выиграл Лигу чемпионов Азии.