Реброва вдруге поспіль визнано найкращим тренером місяця чемпіонату ОАЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Твіттер ФК "Аль-Айн" оголосив про те, що українського тренера Сергія Реброва було названо найкращим наставником місяця в чемпіонаті ОАЕ, передає УНН.
Деталі
Першу особисту нагороду Ребров отримав за підсумками серпня - першого місяця роботи у "Аль-Айні", який він очолив влітку 2021-го. Тоді він здобув три перемоги у трьох поєдинках, які дозволили йому очолити турнірну таблицю у чемпіонаті ОАЕ.
Клуб після шести зіграних поєдинків набрав 14 пунктів і ще ні разу не програвав у першості ОАЕ.
Довідка
"Аль-Айн" - найтитулованіший футбольний клуб ОАЕ: 13-разовий чемпіон країни (востаннє у сезоні 2017/18), 7-разовий володар Кубка та 5-разовий - Суперкубка. У 2003 році "Аль-Айн" виграв Лігу чемпіонів Азії.