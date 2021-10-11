Реброва вдруге поспіль визнано найкращим тренером місяця чемпіонату ОАЕ

Деталі

Першу особисту нагороду Ребров отримав за підсумками серпня - першого місяця роботи у "Аль-Айні", який він очолив влітку 2021-го. Тоді він здобув три перемоги у трьох поєдинках, які дозволили йому очолити турнірну таблицю у чемпіонаті ОАЕ.

Клуб після шести зіграних поєдинків набрав 14 пунктів і ще ні разу не програвав у першості ОАЕ.

Довідка

"Аль-Айн" - найтитулованіший футбольний клуб ОАЕ: 13-разовий чемпіон країни (востаннє у сезоні 2017/18), 7-разовий володар Кубка та 5-разовий - Суперкубка. У 2003 році "Аль-Айн" виграв Лігу чемпіонів Азії.