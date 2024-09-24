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Развитие транспортной инфраструктуры, доступ к лучшим медицинским и образовательным услугам - эксперт о преимуществах включения сел в городские громады

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 10:11  •  8146 просмотра

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Эксперт рассказал о преимуществах включения сел в городские громады.

Включение сел в городские громады предоставляет жителям этих населенных пунктов преимущества в доступе к различным услугам. Но многое зависит от того, насколько власти городов, которые стали центрами громад, выполняют взятые на себя обязательства. Такое мнение озвучил глава Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко в комментарии УНН.

По словам эксперта, методика объединения территориальных громад предусматривала, что первым шагом сначала должен был быть решен вопрос о границах городов и поселков. То есть, определить небольшие населенные пункты, которые однозначно попадают в зону притяжения этого города.

"Города должны иметь пространство для развития, если в этом пространстве попадаются существующие села, то они должны интегрироваться в объединенную территориальную громаду с центром в городе, и, конечно, в этом случае город должен был бы прилагать усилия для того, чтобы заинтересовать жителей этого села в присоединении к городу", - отметил Игорь Колиушко.

В то же время, во время админреформы были нередки случаи, когда в угоду своим интересам главы сел не хотели присоединяться к городским громадам.

"В результате у нас получилась ситуация, когда во многих пригородных селах главы этих громад прочитали, что должно быть расширение городов и так далее, и придумали средство борьбы с этим.

Почему? Потому что они - главы сельских громад, и они больше всего выигрывают от ситуации, когда село очень близко возле города, но не включено в городскую территориальную громаду. Это приводит к тому, что в городе есть дорогая земля, там хотят строить коттеджи и так далее, но всем этим распоряжается не город, а сельский голова и сельский совет, который, как правило, очень сильно политически аффилирован с головой, то есть вообще зависим от головы. И вот, фактически, руководствуясь этим, не желая потерять этот выгодный статус, возможность очень дорого продавать землю, они придумали, что можно делать объединение не в сторону города, а наоборот - в противоположную сторону", - пояснил эксперт.

При этом Колиушко озвучил очевидные преимущества включения сел в городские громады.

"Что город может давать? Во-первых, жители этих сел и так, независимо, входят они в громаду или нет, они пользуются городскими школами, учреждениями культуры, образовательными учреждениями, городской медициной, и здесь получается такое паразитирование. Когда село включается в городскую громаду - все это соответственно становится доступным жителям этого села, и никаких проблем здесь нет.

Плюс, города должны были бы сразу помогать им с транспортной инфраструктурой, с дорогами, то есть присоединять их таким образом, чтобы людям было удобнее доезжать в любую точку города.

Там, где удалось нормально, где города проявили ум, где они все это пообещали селам, - они согласились и пошли на добровольное объединение или присоединение", - подытожил Игорь Колиушко.

Дополнительно

Староста села Требухов Андрей Цахло в комментарии УНН рассказал, что после включения населенного пункта в Броварскую громаду Киевской области он стал динамично развиваться, произошли положительные изменения в коммунальной сфере, в направлениях медицины, образования и предоставлении различных услуг.

"Однозначно, это было правильным решением. Село начало динамично обновляться и развиваться. Это видно по благоустройству, медицине, образованию, админуслугам и тому подобное. К примеру, наш лицей рассчитан на 800 учеников, в подвозе к нему нуждались 200 школьников. Школьный автобус, который у нас был мог перевозить только 75 учеников. Мы подали заявку, и при содействии Броварского горсовета, софинансирования из местного и областного бюджетов получили еще один автобус, который уже работает на маршруте и перевозит детей. Есть в лицее капитально отремонтированное современное укрытие, которое может вместить всех учеников. Завершаем ремонт укрытия в детском саду. В заведении уже установили современную систему вентиляции, завершается замена канализационных труб. Все наши коммунальные учреждения на 100% готовы к отопительному сезону. С освещением у нас все супер, когда мы объединились с городом, - появились современные фонари и улицы новые начали освещаться", - отметил Андрей Цахло.

Напомним

Городской голова Броваров Игорь Сапожко в эксклюзивном интервью УНН рассказал, что в селах, которые вошли в состав громады, сначала было немало проблем. В частности, в Требухове три года подряд не могли принять бюджет. Село не развивалось, проблемы накапливались годами, их нужно было решать.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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