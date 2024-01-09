Развертывание техники и налаживание связи: на севере ВСУ проводят тренировки связистов

Вооруженные силы Украины проводят регулярные тренировки групп специалистов-связистов в Северной операционной зоне. Об этом заявили в Командовании Объединенных сил ВСУ, передает УНН.

Детали

С целью надежного и непрерывного управления подчиненными подразделениями, в Северной операционной зоне осуществляется наращивание систем связи - резюмировали в ведомстве.

Отмечается, что военные проводят тренировки отдельных групп специалистов-связистов в звене бригада-батальон. В учебную программу входят такие мероприятия, как радиотренировка, развертывание полевых узлов связи и построение радиорелейных направлений и сетей.

Кроме того, еженедельно проводится несколько тренировок на уровне бригад и группировок войск. Военнослужащие поддерживают навыки развертывания техники, налаживания телефонии, передачи данных, радиосвязи, спутниковой связи и всех сервисов для бесперебойной работы пунктов управления.

Дополнение

В Командовании Объединенных сил ВСУ отмечают, что во время возведения фортификационных сооружений в Северной операционной зоне, подразделения связи из состава полевых узлов связи обеспечивают коммуникацию инженерным подразделениям путем развертывания дополнительных радиосетей и сетей телефонной связи.

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Напомним,

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