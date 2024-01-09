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Розгортання техніки та налагодження зв'язку: на півночі ЗСУ проводять тренування зв’язківців

Розгортання техніки та налагодження зв'язку: на півночі ЗСУ проводять тренування зв’язківців

Київ • УНН

 • 26476 перегляди

До навчальної програми входять такі заходи, як радіотренування, розгортання польових вузлів зв’язку та побудова радіорелейних напрямків і мереж.

Збройні сили України проводять регулярні тренування груп спеціалістів-зв’язківців у Північній операційній зоні. Про це заявили у Командуванні Об'єднаних сил ЗСУ, передає УНН.

Деталі 

З метою надійного та безперервного управління підпорядкованими підрозділами, в Північній операційній зоні здійснюється нарощення систем зв’язку

- резюмували у відомстві. 

Зазначається, що військові проводять тренування окремих груп спеціалістів-зв’язківців в ланці бригада-батальон. До навчальної програми входять такі заходи, як радіотренування, розгортання польових вузлів зв’язку та побудова радіорелейних напрямків і мереж.

Крім того, щотижня проводиться кілька тренувань на рівні бригад та угруповань військ. Військовослужбовці підтримують навички розгортання техніки, налагодження телефонії, передачі даних, радіозв’язку, супутникового зв’язку та усіх сервісів для безперебійної роботи пунктів управління.

Доповнення 

У Командуванні Об'єднаних сил ЗСУ наголошують, що під час зведення фортифікаційних споруд у Північній операційній зоні, підрозділи зв’язку зі складу польових вузлів зв’язку забезпечують комунікацію інженерним підрозділам шляхом розгортання додаткових радіомереж та мереж телефонного зв’язку.

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Володимир Омельченко

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